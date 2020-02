UEFA stelt Italië gerust met oog op EK ondanks uitbraak coronavirus

Het coronavirus houdt de gemoederen in Italië behoorlijk bezig.

Afgelopen weekeinde ging een streep door vier -wedstrijden, daar het virus op verschillende plaatsen was gemeld. In de aankomende speelronde worden zes duels, waaronder - , achter gesloten deuren afgewerkt.

Bij de UEFA is nog geen paniek vanwege het coronavirus, ondanks het feit dat Italië een van de organisatoren is van het EK. De openingswedstrijd vindt op 12 juni plaats in Rome.

"We wachten de ontwikkelingen momenteel af", verklaart Michele Uva, lid van de uitvoerende commissie van de UEFA, in een reactie aan de RAI. "We nemen elk organiserend land onder de loep."

"Het voetbal is afhankelijk van de maatregelen die eventueel worden genomen in de betreffende landen. Alleen bij verslechtering van de situatie zal het sportieve gedeelte geschrapt worden."

Rome, waar het coronavirus nog niet is geconstateerd, organiseert naast het openingsduel nog twee wedstrijden in de groepsfase van het EK. Daarnaast zal ook een kwartfinaleduel worden afgewerkt in het Stadio Olimpico.

Vooral in het noordelijke gedeelte van Italië is het coronavirus onderwerp van gesprek, met inmiddels 260 meldingen van besmetting. Het dodental is gestegen naar zeven.

staat dinsdagavond tegenover in de achtste finale van de . Napels ligt echter buiten het getroffen gebied, waardoor de ontmoeting in het San Paolo gewoon doorgang kan vinden.

Het duel hoeft ook niet zonder toeschouwers te worden afgewerkt. Het -duel tussen Inter en Ludogorets van donderdagavond vindt wél achter gesloten deuren plaats.