UEFA roept Neymar op het matje na tirade op Instagram

Neymar is officieel aangeklaagd door de UEFA voor de forse kritiek die hij uitte op de arbitrage tijdens Paris Saint-Germain - Manchester United.

Zonder de geblesseerde Braziliaan had een uitstekende uitgangspositie om voor eigen publiek de kwartfinales van de te halen. Na de 0-2 winst op ging het in de return echter helemaal mis. Mede door een dubieuze penalty in blessuretijd ging United er met de winst vandoor en bleef PSG verbaasd achter: 1-3.



Neymar reageerde woedend via Instagram. "Wat kan Kimpembe verkeerd doen als hij met zijn rug naar de bal staat? Dit was helemaal niets!" Ook richtte hij zich met een 'go fuck yourselves' rechtstreeks tot scheidsrechter Damir Skomina en zijn assistenten. De Braziliaan wordt nu het beledigen van de arbiter ten laste gelegd.



Wanneer de disciplinaire commissie van de UEFA de zaak van Neymar behandeld, is nog niet bekend. De aanvaller van de Parijzenaren staat al sinds 23 januari buitenspel met een voetblessure, opgelopen in de competitiewedstrijd tegen . De verwachting is dat hij binnen enkele weken zijn rentree kan maken in .