UEFA over VAR-moment Ajax: "Het was een complexe situatie"

UEFA-scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti heeft zich uitgesproken over het VAR-moment waarbij een goal van Ajax werd afgekeurd tegen Real Madrid.

Ajax dacht woensdag in de eerste helft op voorsprong te komen toen Nicolás Tagliafico raak kopte, maar de treffer werd geannuleerd omdat Dusan Tadic in buitenspelpositie doelman Thibaut Courtois zou hebben gehinderd. Behalve de vraag of dat terecht was, werd er na afloop ook veel gesproken over de tijd die de VAR en arbiter Damir Skomina nodig hadden. Het duurde bijna drie minuten voordat de goal werd afgekeurd.



"Het belangrijkste is dat de scheidsrechter de juiste beslissing heeft genomen. Nauwkeurigheid is belangrijker dan snelheid", reageert Rosetti via de officiële kanalen van de UEFA. De videotechnologie werd deze week voor het eerst in de Champions League gebruikt en het doelpunt van Tagliafico gaat dus de geschiedenis in als de eerste goal die in het miljoenenbal werd afgekeurd door de VAR.



Rosetti benadrukt dat de UEFA er wel naar streeft om sneller te werk te gaan. "We willen zo efficiënt mogelijk zijn en we zullen proberen om dit in de toekomst verder te verbeteren. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat dit een hele complexe situatie was", gaat de Italiaan verder. "De VAR moest twee mogelijke buitenspelsituaties controleren en de scheidsrechter moest beoordelen of de keeper werd gehinderd door de aanvallende speler."



Ajax en Real Madrid gingen kort na het VAR-moment doelpuntloos de rust in, waarna Real in de tweede helft de winst pakte: 1-2. De return in de Spaanse hoofdstad is op dinsdag 5 maart. Voor die tijd spelen de Amsterdammers nog tegen NAC Breda, ADO Den Haag, Feyenoord (halve finale KNVB Beker) en PEC Zwolle.