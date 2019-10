UEFA ontvangt verzoek om CL-finale af te nemen van Istanbul

De UEFA heeft de eindstrijd van de Champions League van seizoen 2019/20 toegewezen aan Istanbul, maar mogelijk gaat het feest niet door in Turkije.

Vincenzo Spadafora, de Italiaanse minister van Sport, heeft de UEFA per brief verzocht om de finale van de volgend jaar niet in Istanbul af te werken.

Na de militaire interventie van Turkije in het noorden van Syrië vindt Spadafora het ongepast om de finale van het Europese eindtoernooi plaats te laten vinden in de grootste stad van Turkije.

Op 30 mei 2020 staat de finale van de Champions League op het programma. Als het aan Spadafora ligt wordt dat duel niet in het Atatürk Olympisch Stadion gespeeld, maar elders in Europa.

"Ik vraag u om te bekijken of het wel opportuun is om de voor 30 mei 2020 geplande finale van de Champions League in Istanbul te houden", schrijft de minister volgens Italiaanse media aan UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

"We weten allemaal wat het belang is van een van de belangrijkste sportevenementen ter wereld. De Europese Unie heeft de Turkse inval fel veroordeeld en spreekt hiermee namens de publieke opinie in Italië en Europa."

"Wij hebben met afschuw gereageerd op de rapporten over schendingen van de mensenrechten daar", aldus Spadafora. "Daarom wil ik u vragen om kritisch te kijken naar de organisatie van de Champions League-finale in Istanbul."

"We weten dat het drama in Syrië hier niet mee opgelost wordt. Maar hopelijk heeft de Europese voetbalbond de moed om te bewijzen dat voetbal en oorlog niet samengaan." De UEFA heeft vooralsnog niet gereageerd.