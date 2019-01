UEFA onderzoekt 'racistische liederen' van Chelsea-fans

De UEFA is een onderzoek gestart naar het gedrag van een aantal Chelsea-fans tijdens de Europa League-wedstrijd tegen MOL Vidi.

Chelsea ging een maand geleden bij de Hongaren op bezoek en tijdens dat duel zouden sommige fans antisemitische liederen hebben gezongen over supporters van Tottenham Hotspur. De UEFA is een onderzoek gestart en de ethische commissie behandelt de zaak tijdens de volgende vergadering, op 28 februari.



De uitwedstrijd tegen MOL Vidi, die in 2-2 eindigde, was vijf dagen nadat vier Chelsea-fans voor opschudding zorgden tijdens het thuisduel met Manchester City. Zij kregen van de Londense club een stadionverbod, omdat ze racistische scheldwoorden gebruikten richting Raheem Sterling. Voorzitter Bruce Buck schreef naar aanleiding van het incident een open brief aan de eigen aanhang.



In oktober pleitte Buck ervoor dat fans een stadionverbod opleggen wellicht niet de beste oplossing is. Het leek hem nuttiger als die supporters het voormalige concentratiekamp Auschwitz bezoeken. "Als je mensen maar gewoon bestraft, kun je nooit hun gedrag veranderen", aldus Buck.



Een groep van 150 officials, stewards en fans brachten in juni een bezoek aan Auschwitz, het vernietigingskamp in Polen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen mensen werden vermoord.