UEFA nomineert PSV'er voor eretitel na zege op Rosenborg BK

Donyell Malen maakt kans om door de UEFA uitgeroepen te worden tot Speler van de Week in de Europa League.

De -aanvaller is gekozen als kandidaat na zijn twee doelpunten in Trondheim tegen Rosenborg BK (1-4). De Oranje-international heeft concurrentie van drie spelers, onder wie -talent Gabriel Martinelli.

Malen is bezig aan een sterk seizoen, waarin hij in zeventien wedstrijden in alle competities veertien keer scoorde. Donderdagavond liet hij het net twee keer bollen. De PSV-aanvaller was desondanks niet helemaal tevreden.

Hij liet namelijk nog een mogelijkheid om te scoren onbenut. "Ik kwam niet helemaal goed uit in die situatie, ik weet niet precies meer wat er gebeurde. Dat is een beetje balen", zegt hij tegen VTBL .

Martinelli is een andere kanshebber op de eretitel van de UEFA. De Braziliaanse middenvelder kwam afgelopen zomer voor bijna zeven miljoen euro over van Ituano. Tegen scoorde hij twee keer en leverde hij een assist. The Gunners wonnen het duel met 4-0.

Mohammed Elyounoussi was met een doelpunt namens Celtic belangrijk tegen CFR Cluj en is de derde kanshebber. Ook Rafael Forster behoort tot de kandidaten. Hij scoorde twee keer namens Ludogorets tegen Ferençvaros.