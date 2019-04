UEFA maakt speeldata Ajax in de Champions League bekend

Ajax weet op welke dagen het moet opnemen tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League.

De UEFA maakt donderdagochtend bekend dat de Amsterdammers het op dinsdag 30 april in Londen opnemen tegen the Spurs . Acht dagen later, op woensdag 8 mei, volgt de return in Amsterdam in de Johan Cruijff ArenA.

Dat al op 30 april in actie komt tegen Tottenham, heeft als consequentie dat de KNVB niets anders kan dan de wedstrijd tegen op zondag 28 april te verplaatsen vanwege de reglementen van de UEFA. De laatste dagen was er veel commotie over het duel tussen Ajax en De Graafschap, daar de KNVB het duel wilde verplaatsen vanwege de -verplichtingen van Ajax.

Onder meer vrijdagavond en vrijdagmiddag werden als opties gezien, maar De Graafschap stelde dat dit haast onmogelijk zou zijn en ageerde tegen het plan. Inmiddels zouden alle clubs van de in conclaaf zijn om een gehele speelronde te verplaatsen, zodat Ajax optimaal kan presteren in het miljardenbal. De bekerfinale tussen Ajax en op zondag 5 mei hoeft niet te worden verplaatst.

Ajax wist in de kwartfinales af te rekenen met , terwijl Tottenham uitschakelde. De andere halve finale gaat tussen en , die respectievelijk en elimineerden. De Catalanen nemen het op woensdag 1 mei het in het Camp Nou op tegen Liverpool. Dinsdag 7 mei is op Anfield de return.