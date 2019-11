'UEFA maakt plannen voor Champions League-finale in New York'

De UEFA is van plan om de finale van de Champions League in 2024 af te werken buiten Europa.

Volgens Morning Consult bekijkt de Europese voetbalbond de mogelijkheden om de finale in de Verenigde Staten te laten spelen, met New York als bestemming. Het zou de eerste keer zijn dat de finale van het miljardenbal buiten Europa wordt afgewerkt.

De UEFA zou de commerciële partners inmiddels op de hoogte hebben gebracht van de plannen om de finale naar de Verenigde Staten te brengen. TEAM Marketing AG, een Zwitsers bedrijf dat namens de UEFA wereldwijd opereert, heeft betrokken partijen laten weten dat de Europese voetbalbond op New York mikt voor de -finale. De voorkeur gaat uit naar het Metlife Stadium in New Jersey als strijdtoneel.

Tegenover Morning Consult wil zowel de UEFA als TEAM niet reageren op de geruchten.

De onderhandelingen zouden zich in een vroeg stadium bevinden. Eerder dan 2024 zal een Champions League-finale buiten Europa niet mogelijk zijn. Dit seizoen staat de finale voor zaterdag 30 mei in het Atatürk Olimpiyat Stadion in Istanbul op het programma. De finale van 2021 is toegewezen aan Sint-Petersburg, terwijl de finales van 2022 en 2023 worden gespeeld in respectievelijk München (Allianz ArenA) en Londen (Wembley).

Het is nog onduidelijk wanneer de locatie voor de finale van 2024 bekend wordt gemaakt.