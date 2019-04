UEFA legt Neymar forse schorsing op na tirade op Instagram

Neymar zal het begin van het volgend Champions League-seizoen aan zich voorbij moeten laten gaan.

De Braziliaanse sterspeler van Paris Saint-Germain is door de UEFA namelijk voor drie wedstrijden geschorst, vanwege zijn tirade op Instagram aan het adres van de arbitrage na de uitschakeling van vorige maand door .

PSG verloor op woensdag 6 maart voor eigen publiek met 1-3 van Manchester United en dat betekende de uitschakeling voor Neymar en consorten in de . Het ging voor PSG mis in de blessuretijd, nadat scheidsrechter Damir Skomina na een veelbesproken handsbal van Presnel Kimpembe naar de strafschopstip wees. Marcus Rashford faalde daarna niet vanaf elf meter. Skomina nam ruim de tijd tijd de videoschermen om tot zijn beslissing te komen en Neymar was na afloop van de wedstrijd niet te spreken over de beslissing.

“Dit is een schande. Ze hebben vier mensen die niets van voetbal weten de leiding gegeven over de VAR. Er is geen strafschop. Waar moet hij zijn hand laten als hij met zijn rug naar de bal toe staat? Rot op!”, waren de duidelijke woorden van de aanvaller, die zelf vanwege blessureleed op de tribune zat. De UEFA beschuldigde Neymar van 'beledigende handelingen' richting de arbitrage en heeft daar nu een straf aan gekoppeld. De technicus staat volgend seizoen aan de kant in de eerste drie groepsduels.

Neymar kreeg evenwel bijval van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi, die eveneens niet te spreken was over het optreden van Skomina. “Wat mij betreft was het geen strafschop. Het is erg makkelijk om een dergelijke beslissing te nemen in het nadeel van PSG. Het is dan weer erg moeilijk om een dergelijk besluit te nemen in het nadeel van welke andere ploeg dan ook”, was de reactie van Al-Khelaifi bij RMC.