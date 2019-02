UEFA legt Ajax dertien keer zo hoge boete op als Real Madrid

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft onder meer Ajax en Real Madrid donderdagavond een geldboete opgelegd.

Dit naar aanleiding van enkele incidenten rondom en tijdens het eerste achtste finale-duel tussen beide clubs in de Champions League, eerder deze maand in de Johan Cruijff Arena (1-2). Ajax heeft een boete van negentienduizend euro opgelegd gekregen. Supporters van de club hebben zich schuldig gemaakt aan het gooien van voorwerpen, het aansteken van vuurwerk en het tonen van een ongepast spandoek. Het is niet duidelijk om welk spandoek het gaat.



De boete voor Real Madrid valt enigszins in het niet in vergelijking met de straf voor Ajax. Voor het aansteken van vuurwerk door de aanhang krijgt de winnaar van de afgelopen drie edities van het toernooi een geldstraf van slechts anderhalfduizend euro.



De tuchtcommissie van de UEFA deelde Sergio Ramos ook een schorsing van twee duels uit, zo werd eerder bekend. De verdediger pakte in de slotfase van het gewonnen duel een 'bewuste' gele kaart, om zodoende de return te missen en met een schone lei aan een eventuele kwartfinale te beginnen. Nu mist Ramos echter ook het eerste kwartfinaleduel, mits Real in de return Ajax van zich af weet te houden.