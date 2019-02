UEFA komt met verklaring over afgekeurde goal Nicolás Tagliafico

De UEFA heeft op sociale media gereageerd op het afgekeurde doelpunt van Nicolás Tagliafico.

De Argentijnse linksback dacht bij het duel tussen Ajax en Real Madrid in de achtste finales van de Champions League de openingstreffer te maken, maar scheidsrechter Damir Skomina keerde zijn goal af na het bekijken van de videobeelden langs de lijn. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een doelpunt wordt afgekeurd met behulp van de videoscheidsrechter.

Op Twitter kwam de Europese voetbalbond vlak na de wedstrijd met uitleg over het afgekeurde doelpunt van Tagliafico. ““De scheidsrechter zag op de beelden dat Tagliafico's ploeggenoot Dusan Tadic buitenspel stond en de doelman hinderde, waardoor het voor de keeper onmogelijk was om bij de bal te komen. Die visie werd gedeeld door de VAR en daarom werd het doelpunt terecht afgekeurd en volgde er een vrije trap vanwege buitenspel.”“



Real Madrid kwam na rust op voorsprong via Karim Benzema. Na een aanval over de linkerflank bracht Hakim Ziyech Ajax op gelijke hoogte. Vlak voor tijd maakte invaller Marco Asensio de winnende treffer. Zijn doelpunt werd nog beoordeeld door de VAR, omdat er in de aanal een overtreding zou zijn gemaakt op Frenkie de Jong. Ondanks protesten van diverse Ajacieden werd het doelpunt goedgekeurd.