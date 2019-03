UEFA komt met verklaring na VAR-momenten Mazraoui en Kimpembe

De UEFA heeft vrijdag via de officiële kanalen naar buiten gebracht waarom het doelpunt van Dusan Tadic tegen Real Madrid werd goedgekeurd.

De VAR had bijna vijf minuten nodig om te bepalen of de bal in een eerder stadium over de zijlijn was geweest, toen Ajax-back Noussair Mazraoui de bal met een sliding wilde binnenhouden. Ook legt de Europese voetbalbond uit waarom Manchester United een strafschop kreeg in de slotfase van het duel met Paris Saint-Germain.



Ajax won dinsdagavond met 1-4 van Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Na ruim een uur spelen scoorde Tadic op fraaie wijze, na een assist van Donny van de Beek. Een paar seconden eerder leek de bal over de lijn toen Mazraoui een sliding maakte aan de zijlijn. Minutenlang lag het spel stil en na circa vijf minuten kreeg scheidsrechter Felix Brych het verlossende woord van de VAR. De treffer werd goedgekeurd.



"Na analyses vanuit verschillende videohoeken en beelden, was er geen sluitend bewijs dat de bal volledig buiten het veld was", luidt de uitleg van de UEFA. "De assistent-scheidsrechter, die perfect gepositioneerd stond, was van mening dat de bal niet in zijn geheel over de zijlijn was geweest. Om die reden was een evaluatie op het veld niet nodig. De scheidsrechter had daarom gelijk om het doelpunt toe te kennen."



Woensdagavond had Manchester United in Parijs bij een 1-2 voorsprong nog een doelpunt nodig om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. Vlak voor tijd sprong Presnel Kimpembe op bij een schot vanuit de tweede lijn en kreeg de bal op zijn arm, terwijl hij met zijn gezicht naar het doel stond. Scheidsrechter Damir Skomina bekeek de beelden langs de lijn en legde de bal op de stip. Marcus Rashford scoorde en schakelde Paris Saint-Germain uit.



Skomina bekeek de beelden op advies van de VAR, zo laat de Europese voetbalbond weten. "De scheidsrechter vond dat de afstand die de bal aflegde niet kort was en het contact daarom niet onverwacht kon zijn. De arm van de verdediger was niet dicht langs zijn lichaam, waardoor het lichaam van de verdediger groter werd, waardoor de richting van het schot veranderd werd. Daarom koos de arbiter voor een strafschop", zo luidt de uitleg.