UEFA komt fans tegemoet met maximum ticketprijs in Champions League

De UEFA heeft vrijdag een maximumbedrag van zeventig euro per wedstrijdkaartje ingesteld voor uitsupporters bij wedstrijden in de Champions League.

Ook wat betreft duels in de zijn er voor dit seizoen wijzigingen doorgevoerd door de Europese voetbalbond, want bezoekende supporters leggen maximaal 45 euro neer voor een uitwedstrijd in dat toernooi.

"Supporters zijn de levensader van het voetbal en iedereen die uitwedstrijden wil bezoeken zou dit moeten kunnen doen voor een fatsoenlijke prijs", reageert UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin op de beslissing om een maximumprijs in te stellen voor bezoekende fans. "Door een limiet te stellen aan de hoogte van de ticketprijzen zorgen we ervoor dat alle supporters de mogelijkheid krijgen om de speciale sfeer in een voetbalstadion te proeven."

Afgelopen seizoen was er nogal wat commotie over het feit dat -supporters maar liefst 119 euro moesten betalen voor een plaats in het uitvak van Camp Nou in . Als antwoord daarop verhoogden the Reds onmiddellijk de prijs voor toegangsbewijzen van Barcelona-fans voor het returnduel op Anfield. De winst daarvan werd gebruikt om aanhangers die de uitwedstrijd in Barcelona hadden bezocht te compenseren.

Het Emergency Panel van de UEFA heeft ook een andere wijziging aangebracht, want clubs krijgen niet tot 2 september, maar tot uiterlijk 3 september middernacht de tijd om spelers te registreren voor de groepswedstrijden in de en Europa League.

De UEFA wil met die wijziging voorkomen dat er problemen ontstaan op administratief gebied wat betreft het inschrijven van spelers, aangezien 31 augustus en 1 september in het weekend vallen.