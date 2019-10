UEFA: Geen supporters van Ajax mee naar Chelsea

De UEFA heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van de gebeurtenissen met Ajax-supporters in Valencia en Lissabon.

Het gaat om de incidenten rondom - en de voorwaardelijke straf die was opgelegd na - Ajax, vorig seizoen. De grootste sanctie is dat - Ajax op 5 november om 21:00 uur zonder uit-fans gespeeld wordt.

Ook ontvangt Ajax een boete van vijftigduizend euro en opnieuw een voorwaardelijke straf van een jaar voor de verkoop van tickets bij een uitwedstrijd. Tevens kreeg Ajax een boete van achttienduizend euro voor ‘improper conduct of the team’ (vijf of meer gele kaarten). De ploeg van Erik ten Hag kreeg in Mestalla met André Onana, Nicolás Tagliafico, Daley Blind, Joel Veltman, Lisandro Martínez en Quincy Promes liefst zes keer een gele kaart.

Ajax heeft om aanvullende informatie gevraagd bij de UEFA. Daarna wordt gekeken of er een hoger beroep wordt aangetekend. Ajax kreeg een voorwaardelijke schorsing na het duel met Benfica op 7 november 2018 in Lissabon. Die schorsing hield in dat de Amsterdamse club één duel zonder uitfans moest spelen als er weer de nodige ongeregeldheden zouden plaatsvinden met supporters.

De ongeregeldheden bij Valencia waren niet de eerste incidenten na de voorwaardelijke schorsing; na het kwartfinaleduel met kreeg Ajax ook al een boete van 52.500 euro na incidenten met fans.

Na twee groepsduels en zes punten gaat Ajax aan de leiding in Groep H: Chelsea en Valencia hebben drie punten, terwijl nog geen punt wist te pakken.