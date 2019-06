UEFA geeft Mauricio Pochettino zijn zin na bijzonder verzoek voor CL-finale

Een bijzonder verzoek van Mauricio Pochettino is aan de vooravond van de Champions League-finale ingewilligd door de UEFA.

De trainer van wil zaterdag, voorafgaand aan de wedstrijd tegen , een foto met de gehele selectie maken op het veld in plaats van de gebruikelijke elftalfoto. Pochettino vindt dat alle spelers erkenning verdienen voor hun aandeel in het succes en de UEFA heeft daar geen bezwaar tegen.

De Europese voetbalbond maakt in een statement melding van een 'nieuw teamfotoprotocol', dat in het Wanda Metropolitano in Madrid voor het eerst in werking zal treden. "Nadat de handen zijn geschud met de arbitrage, worden twee fotomomenten aangeboden: eentje met de basisspelers en eentje met zowel de basisspelers als de wisselspelers." Te verwachten is dat Liverpool het voorbeeld van Tottenham gaat volgen, al is daar nog geen zekerheid over.



Vrijdag verklapte Pochettino op de persconferentie dat hij 'een paar weken geleden' al om toestemming had gevraagd voor het nemen van een selectiefoto. "Volgens mij heeft de UEFA geluisterd. Ik denk dat beide ploegen morgen de mogelijkheid zullen krijgen om met de hele selectie op de foto te gaan", aldus Pochettino. "Als het gaat over fair play, dan is duidelijk dat er veel problemen zijn en veel weerzinwekkende dingen gebeuren. Maar morgen hebben we, voor het oog van misschien wel een miljard mensen, de kans om onze waarden te tonen."



"Voetbal is een teamsport. De eerste 11 spelers, maar ook de eerste 25 spelers zijn zo belangrijk", voegde Pochettino daaraan toe. Hoe die eerste elf van Tottenham eruit zullen zien is overigens nog maar de vraag: de Argentijn wilde bijvoorbeeld weinig loslaten over de inzetbaarheid van Harry Kane. Hij kondigde aan een beslissing te zullen nemen na de training van vrijdagavond. Kane is naar eigen zeggen helemaal hersteld van een enkelblessure, die hem aan de kant hield sinds begin april.