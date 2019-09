UEFA geeft grootste EK Futsal ooit aan Nederland: 'Prachtig nieuws'

Nederland is van 19 januari tot en met 6 februari 2022 gastheer van het EK Futsal 2022.

Dat heeft de Executive Committee van UEFA dinsdagavond bekendgemaakt. Vijf andere landen, waaronder Frankrijk en Portugal, hadden zich eveneens kandidaat gesteld. "Dit is prachtig nieuws voor het Nederlandse zaalvoetbal", vertelt Mohamed Attaibi op de website van de KNVB.

De Nederlandse zaalvoetbalinternational speelde een centrale rol in de campagne van het Nederlandse bid. "Ik heb met veel trots meegewerkt aan het bid. Geweldig dat al die moeite is beloond en dit resultaat heeft opgeleverd."

Het organiseren van het EK in eigen land kan een geweldige impuls geven aan het zaalvoetbal, denkt de international. "Kijk maar naar de impact van het EK vrouwenvoetbal in eigen land, twee jaar geleden."

"Een soortgelijke ontwikkeling zie ik ook voor het zaalvoetbal. De sport is ontzettend populair, maar over de topsportversie is weinig bekend. Daar kunnen we nu verandering in brengen en ook de jeugd inspireren om voor het zaalvoetbal te kiezen."

Het EK 2022 wordt het grootste zaalvoetbal EK ooit. Voor het eerst doen er zestien landen mee aan het Europese eindtoernooi. Dit houdt in dat er 32 EK-wedstrijden gespeeld worden, verdeeld over de Ziggo Dome in Amsterdam (20) en MartiniPlaza in Groningen (12).

Net als Attaibi is ook Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, erg blij dat UEFA Nederland heeft uitgekozen als gastheer voor het toernooi. "Het is geweldig dat we zo'n mooi sportevenement naar Nederland hebben kunnen halen. Voor het Nederlandse team is dit natuurlijk een uitgelezen kans om voor eigen publiek zo maximaal mogelijk te presteren."

Daarnaast, en misschien nog wel belangrijker, hoopt de KNVB door de organisatie van het toernooi de stedelijke jeugd met verschillende achtergronden beter te bereiken en aan het voetballen te krijgen. "Futsal is daarvoor heel erg geschikt", weet De Jong.

"Het is snel en spectaculair en bovendien een laagdrempelige vorm van voetbal. Wij geloven in de maatschappelijke kracht van het EK futsal en de kansen die het biedt om de stedelijke jeugd bij het voetbal te betrekken."

Eenmaal eerder organiseerde Nederland een groot zaalvoetbaltoernooi. In 1989 vond het WK Futsal plaats in Rotterdam. Nederland wist destijds de finale te bereiken, maar verloor daarin van Brazilië. Of zoiets nu weer tot de mogelijkheden behoort? Attaibi denkt van wel.

"Wanneer je voor eigen publiek speelt, komen er vaak extra krachten los, dus wie weet wat er mogelijk is. We gaan er in de komende twee jaar in ieder geval alles aan doen om in eigen huis zo goed mogelijk voor de dag te komen."