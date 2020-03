UEFA gaat mee in wens KNVB en wijst Philips Stadion aan voor finale

Amsterdam is maandag het toneel van een bijeenkomst van het uitvoerend comité van de UEFA.

Tijdens deze vergadering zijn ook een beslissingen genomen over waar in de komende jaren een aantal Europese finales zal worden afgewerkt.

Zo heeft de voetbalbond besloten dat het Philips Stadion in Eindhoven in 2023 het toneel is van de finale van de Women's .

De KNVB sprak een aantal maanden geleden al de ambitie uit om deze finale naar Nederland te halen: "Nederland verdient een geweldig evenement als de Women's Champions League Finale."

Meer teams

"Na het ongekende succes van WEURO 2017 in eigen land zou dat een nieuw ijkpunt zijn in de enorme groei die het meiden- en vrouwenvoetbal in ons land doormaakt", liet secretaris-generaal Gijs de Jong destijds optekenen in een persbericht.

Ook algemeen directeur van Toon Gerbrands sprak destijds de hoop uit dat de finale in Eindhoven zou worden gehouden: "PSV en Eindhoven zijn zeer ervaren in het organiseren van internationaal gewaardeerd en geroemd vermaak."

"We weten tot in detail wat fans verlangen, hoe ze reizen, eten en slapen. Gastvrijheid is hét kenmerk van de stad en regio. Deze combinatie maakt Eindhoven en het Philips Stadion tot een gedroomde locatie voor deze finale." Met het besluit van de UEFA is de wens van de KNVB en PSV nu in vervulling gegaan.

Het Philips Stadion is niet het enige stadion dat maandag een finale toegewezen heeft gekregen. Zo zal de eindstrijd van de Women's Champions League in 2022 afgewerkt worden in het Stadium te Turijn.

Ook heeft de UEFA maandag met de Puskás Aréna in Boedapast de locatie voor de -finale van 2022 onthuld. Tot slot is bekendgemaakt waar de Europese Supercup-finales van 2022 en 2023 worden afgewerkt.

Het Olympisch Stadion in het Finse Helsinki is in 2022 het toneel van de ontmoeting tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Een jaar later wordt deze wedstrijd afgewerkt in de Kazan Arena in Rusland.