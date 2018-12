UEFA deelt straf uit aan AC Milan en dreigt met Europese uitsluiting

De UEFA heeft maatregelen getroffen tegen AC Milan voor het niet naleven van de Financial Fair Play-regels.

De club uit de Serie A moet in 2021 zwarte cijfers schrijven, want anders sluit de Europese voetbalbond Milan uit voor Europees voetbal. Daarnaast mag de club de komende twee seizoenen maximaal 21 spelers inschrijven voor Europese toernooien. Bovendien houdt de UEFA een totaalbedrag van twaalf miljoen euro voor dit Europa League-seizoen in.

AC Milan hield zich eerder al niet aan de regels van Financial Fair Play en daarom werd de club vorig seizoen voor straf uitgesloten van Europees voetbal. De huidige nummer vier van de Italiaanse competitie was het daar niet mee eens en stapte naar het internationaal sporttribunaal CAS. De straf werd uiteindelijk teruggedraaid nadat Milan door Elliott Management werd overgenomen van de Chinees Li Yonghong. De beroepskamer van de UEFA heeft nu alsnog besloten om een straf uit te delen aan AC Milan.



Donderdagavond kwam er een einde aan het Europese seizoen van AC Milan. De ploeg van Gennaro Gattuso stond er uitstekend voor in aanloop naar het duel met Olympiacos. Milan kon zich een nederlaag permitteren, maar niet met twee doelpunten verschil. De Italianen verloren met 3-1 op bezoek in Griekenland. Real Betis eindigt als groepswinnaar, terwijl Olympiacos als nummer twee doorstoot naar de knock-outfase van de Europa League.