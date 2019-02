UEFA beschuldigt Ramos van opzettelijke kaart tegen Ajax

De UEFA vindt dat Sergio Ramos onlangs tegen Ajax opzettelijk een gele kaart heeft gepakt, zodat hij geschorst is voor de return.

Real Madrid klopte Ajax twee weken geleden in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 en kort na het winnende doelpunt van Marco Asensio maakte Ramos een overtreding op Kasper Dolberg. De Spaanse aanvoerder kreeg geel, waardoor hij de return in Bernabéu moet missen. Als er in die tweede wedstrijd geen rare dingen gebeuren, kan Ramos vervolgens dus met een schone lei aan de kwartfinales beginnen.



Mogelijk krijgt Ramos echter een langere schorsing. De UEFA meldt dat de ethische commissie na een disciplinair onderzoek een procedure heeft geopend. De zaak wordt donderdag behandeld. Ramos liet na de wedstrijd in Amsterdam in een interview merken dat hij de kaart opzettelijk had gepakt, maar later nam hij die woorden terug.



Vorige week kreeg Geoffrey Kondogbia nog een schorsing van twee wedstrijden, omdat hij opzettelijk een gele kaart verzamelde in de Europa League-wedstrijd tegen Celtic. De middenvelder van Valencia treuzelde in de slotfase van de heenwedstrijd bij het nemen van een vrije trap, toen de Spanjaarden met een 0-2 voorsprong al een grote stap hadden gezet richting de volgende ronde.



Overigens kreeg Ramos in 2010 ook al expres een gele kaart in een Champions League-wedstrijd tegen Ajax, toen na instructies van trainer José Mourinho. Xabi Alonso pakte eveneens een kaart en beide spelers konden daardoor zonder kaarten aan de tweede ronde beginnen. Mourinho werd door de UEFA geschorst voor één duel en de Europese bond paste de regels aan.