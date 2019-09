UEFA beloont Gözübüyük met debuut in de Champions League

Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter bij het Champions League-duel tussen Manchester City en Dinamo Zagreb.

Dat heeft de UEFA zondag wereldkundig gemaakt. De 33-jarige arbiter staat voor zijn debuut in de groepsfase van het miljoenenbal, al floot Gözübüyük wel al drie wedstrijden in de voorronde van de .

Gözübüyük wordt in het Etihad Stadium geassisteerd door Charl Schaap en Jan de Vries, terwijl Kevin Blom als vierde official zal fungeren. Jochem Kamphuis is aangesteld als VAR.

Gözübüyük is de vijfde Nederlandse scheidsrechter die gaat debuteren in de Champions League. Blom, Björn Kuipers, Bas Nijhuis en Danny Makkelie beleefden eerder al hun vuurdoop in het belangrijkste Europese clubtoernooi.



, dat zaterdag met 1-3 won van , begint als nummer twee aan de tweede wedstrijd in de groepsfase in het miljardenbal. Het elftal van manager Josep Guardiola versloeg op de openingsdag Shakhtar Donetsk met 0-3. Dinamo reist door een 4-0 overwinning op Atalanta als koploper af richting Engeland.