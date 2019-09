'Twintigvoudig international moet Karavaev opvolgen bij Vitesse'

Vitesse wil de selectie versterken met Eli Dasa, zo weet de Gelderlander vrijdagmiddag te melden.

De vleugelverdediger is transfervrij na zijn vertrek bij Maccabi Tel Aviv en Dasa wordt door de Arnhemmers gezien als beoogde opvolger van Vyacheslav Karavaev, die op de slotdag van de transfermarkt de overstap maakte naar Zenit Sint-Petersburg.

hield acht miljoen euro over aan de transfer van Karavaev richting Rusland, maar er kleefde echter ook een nadeel aan de miljoenendeal met Zenit. Technisch directeur Mo Allach had maandag namelijk niet meer de gelegenheid om last minute nog een vervanger naar Arnhem te halen. Dasa, twintigvoudig international van Israël, is vanwege zijn transfervrije status per direct inzetbaar voor Vitesse.

Lees beneden verder

Allach is volgens de Gelderlander ook degene die met de naam van de 26-jarige Dasa op de proppen is gekomen. De huidige ‘td’ van Vitesse werkte bijna een jaar in dezelfde hoedanigheid bij Maccabi Haifa en kreeg in die periode een goed beeld van de rechtsbenige vleugelverdediger. Daarnaast heeft Vitesse informatie gekregen van ex-speler Sheran Yeini, die bij Tel Aviv enige tijd samenspeelde met Dasa.

Vitesse is momenteel in onderhandeling met Dasa over een contract en wil gedurende de onderhandelingen geen verdere mededelingen doen. Karavaev fungeerde in de eerste vier competitiewedstrijden van Vitesse als rechtsback, maar in het duel met van zondag nam Julian Lelieveld die positie in.

Voor de linksbackpositie doet trainer Leonid Slutsky doorgaans een beroep op Max Clark, terwijl ook Patrick Vroegh een optie is aan de linkerkant van de verdediging.