"Twintig miljoen voor Javi Martínez? Geen probleem"

Athletic Club wil komende zomer werk maken van de terugkeer van Javi Martínez.

De middenvelder verliet het Baskenland zeven jaar geleden om voor te gaan spelen. De club uit LaLiga verkocht de verdedigende middenvelder voor veertig miljoen euro en is nu bereid om de helft van dat bedrag over te maken naar Bayern om Martínez terug te halen.



De 30-jarige Martínez kwam ondanks verschillende blessures al meer dan tweehonderd keer in actie voor de Duitse grootmacht. Athletic Club zou hem dus graag terughalen. "Athletic kan twintig miljoen euro voor Javi Martínez betalen, geen probleem", laat voorzitter Aitor Elizegi weten volgens Mundo Deportivo . "We hebben de middelen om dit soort versterkingen aan te trekken. Vanuit financieel oogpunt is dat geen enkel probleem voor ons."



Martinez liet onlangs in Kicker weten dat hij open staat voor een toekomstige terugkeer naar Athletic Club. "Bilbao is een paradijs. Ik heb daar nog steeds veel vrienden en ik kan dan ook niet uitsluiten dat ik daar ooit terugkeer", aldus de achttienvoudig Spaans international, wiens contract in de Allianz Arena doorloopt tot aan de zomer van 2021.