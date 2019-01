Twijfels over trainingskamp Ajax: "Nu kwamen ze doodvermoeid terug"

Ajax werd zondag volledig afgeschminkt in De Kuip en droop met een 6-2 nederlaag af, tot grote teleurstelling van Sjaak Swart.

De clubicoon van Ajax is 'gek geworden' tijdens het kijken van De Klassieker, zo vertelt de oud-aanvaller in een interview met De Telegraaf. Mister Ajax is van mening dat Ajax niet op trainingskamp had moeten gaan naar Florida. "Ajax was in vorm, had gewoon lekker een paar dagen vrij moeten krijgen met de Kerst en het goede gevoel moeten vasthouden. Nu kwamen ze doodvermoeid terug uit Amerika", aldus de tachtigjarige Swart.

Desondanks blijft hij geloof houden in een kampioenschap voor Ajax. "Als je PSV ziet spelen, denk ik dat zij ook punten gaan verspelen. Wanneer Ajax het onderlinge duel wint, is het verschil twee punten en dat is te overbruggen." Swart vindt echter wel dat er iets moet gebeuren en constateert dat er 'geen klik' is tussen de spelersgroep en trainer Erik ten Hag.



"Dat hoor je ook, maar vind ik raar, omdat hij al een jaar trainer is. Erik moet nu echt heel snel het vertrouwen gaan winnen." Ajax neemt het volgende week zaterdag in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen VVV-Venlo, de nummer zeven van de Eredivisie. De achterstand op PSV bedraagt vijf punten.