Twijfels over PSV-aankoop Doan: "Ik weet dat hij derde keus was"

Aan tafel bij Rondo werden zondagavond twijfels uitgesproken over de aankoop van Ritsu Doan door PSV.

De Eindhovenaren namen de vleugelspits deze week voor 7,5 miljoen euro over van , maar Rob Jansen en Aad de Mos betwijfelen de sportieve meerwaarde van de Japanner.

"Ik betwijfel of het een goede aankoop is", aldus zaakwaarnemer Jansen. "Het is een goede voetballer, maar ik weet niet of dat de speler is waar op zit te wachten. Ik weet ook dat-ie derde keus was, dat zegt ook wel iets."

Lees beneden verder

Jansen wilde niet te diep ingaan op wie de Nederlandse topclub liever had gehaald. "Eén speler kan ik noemen, dat was Alireza Jahanbakhsh. Dat was keuze nummer één. En daarnaast was er nog een, en daarna Doan pas. En misschien wordt het een sensatie, ik gun het die jongen van harte, daar gaat het niet om. Maar ik betwijfel het."

De Mos werd gevraagd of Doan de ontwikkeling van Mohamed Ihattaren in de weg zou kunnen staan. "Dat denk ik wel. Daarom zegt Rob ook: sportief is-ie niet goed genoeg, en volgens mij ook", aldus de oud-trainer, die insinueert dat PSV Doan om een andere reden heeft gehaald.

"Commercieel is hij misschien wel interessant. Als je die persconferentie zag, op zaterdag, dan zijn de journalisten allemaal bij wedstrijden normaal gesproken, maar het was een uitverkocht huis bij PSV. Ik heb daar nog nooit zoveel mensen gezien. Dat geeft wel aan dat het een speler is die exposure heeft."