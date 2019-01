Twijfels over Ajax-aanwinst: "Ze lachen een beetje om hem"

Marc Overmars kreeg in zijn eerste jaren als directeur van Ajax de nodige kritiek te verduren.

Hij zou te weinig slagvaardig zijn op de transfermarkt, maar na het binnenhalen van spelers als Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Daley Blind en David Neres regent het complimenten. Er zitten echter ook 'missers' tussen, zegt Aad de Mos.

"Ze hebben Hassane Bandé, die rechtsback (Rasmus Kristensen, red.) en Perr Schuurs nog niet afgeschreven? Nou ja, als ze Lisandro Magállan halen.. Ze praten over Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Dan zou ik me als jonge speler niet prettig voelen. Ze hebben die Cassierra ook nog", aldus de trainer in ruste bij Ziggo Sport .



Ajax maakte op 2 januari melding van de komst van Magallán. De 25-jarige Argentijn kwam voor minimaal acht miljoen euro over van Boca Juniors en maakte in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Flamengo zijn officieuze debuut voor zijn nieuwe werkgever. Hij kwam later ook in actie in het oefenduel met São Paulo.



Jan van Halst is benieuwd naar de verdere verrichtingen van Magallán: "In Zuid-Amerika is hij totaal niet populair. Ze lachen een beetje om hem. Hij heeft de kenmerken van een echte Ajax-verdediger. Dat is prima. Hij lijkt redelijk snel. Hij liet een goede indruk achter in zijn eerste wedstrijd."