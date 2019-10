Twijfels over Ajax-aankoop: "Mensen die met hem werken zijn niet enthousiast"

Bij Ajax zijn er intussen grote twijfels over Razvan Marin, zo stelt Mike Verweij van De Telegraaf.

De middenvelder kwam afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro over van , maar heeft nog weinig indruk kunnen maken in de Johan Cruijff ArenA. Toch is de Roemeen volgens Verweij nog niet afgeschreven.

"Marin brengt het nog niet bij ", zegt Verweij, die weet dat Marin op voorspraak van trainer Erik ten Hag is gehaald. "Ten Hag heeft hem vorig jaar twee keer zien voetballen tegen Standard Luik (in de voorronde van de , red.) en toen wist-ie: die wil ik hebben."

"Kennelijk wordt er bij Ajax toch iets heel anders gevraagd, of is hij gewoon volkomen verkeerd beoordeeld. Hij is niet eens meer in beeld om in de basis te komen." Ajax heeft Marin nog niet heeft afgeschreven, zo verzekert Verweij.

"Nee, zeker niet. Ik vind ook dat je dat soort spelers wel de tijd moet geven, maar de reacties van de mensen die met hem werken en trainen zijn niet heel enthousiast. Misschien dat het nog verandert, maar het is niet zo dat-ie heel erg op de deur staat te bonken om dat elftal in te komen."

Lees beneden verder

Verweij signaleert een trend dat voetballers snel het predicaat 'miskoop' krijgen. "Spelers worden, en dat is ook logisch omdat er heel hoge transfersommen aan hangen, heel snel beoordeeld."

"Ik kan me een aantal gerenommeerde FOX Sports-analisten herinneren die een mening hadden over David Neres. Het was dan wel een Braziliaan, maar hij had niks van een Braziliaan."

"Het was niks en het zou niks worden, dat was heel stellig. Maar een half jaar later speelde hij de pannen van het dak, zo kan het ook gaan."