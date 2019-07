Twente verricht 'klein wonder': "Een van de allergrootste talenten van Japan"

FC Twente heeft zich versterkt met Keito Nakamura, zo maakt de club uit Enschede via de officiële kanalen bekend.

De achttienjarige aanvallende middenvelder wordt voor twee seizoenen gehuurd van Gamba Osaka, terwijl de Tukkers een optie tot koop in de huurdeal hebben bedongen. Nakamura speelt komende zondag nog met zijn huidige werkgever de wedstrijd tegen Nagoya Grampus Eight, waarna hij het vliegtuig naar Nederland pakt.

De Japans jeugdinternational werd door Gamba Osaka in januari 2018 overgenomen van Mitsubishi Yowa. In de afgelopen anderhalf jaar speelde Nakamura 37 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Japanse club, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 3 assists. meldt dat men er 'te midden van grote concurrentie' in geslaagd is om Nakamura vast te leggen. Technisch directeur Ted van Leeuwen is dus als vanzelfsprekend uitermate tevreden met de versterking vanuit Japan.



"Keito is een van de allergrootste talenten van Japan. Technisch vaardig, heeft een opmerkelijke spelintelligentie voor iemand van zijn leeftijd en kan op alle vijf aanvallende posities uit de voeten", aldus Van Leeuwen op de website van FC Twente. "Keito past perfect in ons spelsysteem. Een fijne speler ook voor het publiek. Het mag een klein wonder genoemd worden dat we met onze bescheiden financiële middelen erin geslaagd zijn deze kwaliteit aan te trekken. We zijn Keito erkentelijk voor het vertrouwen dat hij in ons heeft."



"Ik kijk erg uit naar FC Twente. De club, de fans, de passie, de sfeer in het stadion. De beelden die ik via internet kreeg, gaven me het gevoel: ja, dat is zo'n speciale club, ik wil daarheen", voegt Nakamura toe. "Ook het technisch plan sprak me aan. De manier waarop FC Twente wil spelen, hoe ze het team en de spelers individueel willen ontwikkelen, heeft me enthousiast gemaakt. Die gaven me het gevoel: daar werken ze serieus, dit is een geschikte club waarin ik mijn carrière in Europa start."