Twente-middenvelder: "Ik dacht dat ik het eerste van Barcelona zou halen"

FC Twente is hard op weg om na een seizoen direct terug te keren naar de Eredivisie.

De koploper van de heeft een voorsprong van elf punten op achtervolger en stevent af op het kampioenschap. Het succes van Twente dit seizoen is deels te danken aan Javier Espinosa, die werd opgeleid door . De 26-jarige middenvelder zet de lijnen uit op het middenveld in de Grolsch Veste. In zijn jonge jaren hoopte de Spanjaard om door te breken in het Camp Nou, maar verder dan Barcelona B kwam hij niet.

Technisch directeur Ted van Leeuwen pikte de middenvelder afgelopen zomer transfervrij op bij . In gesprek met De Telegraaf legt Espinosa uit dat hij blij is met zijn keuze voor Twente. "Mijn keuze is heel goed uitgepakt. Nederland is een goed voetballand voor mij, want hier is er ruimte om te voetballen en dat ligt mij wel. De sfeer in de Grolsch Veste vind ik ook geweldig. Ik heb nog nooit in zo'n geweldige entourage gespeeld als hier bij ", aldus Espinosa.



Acht jaar lang speelde Espinosa in de beroemde jeugdopleiding van Barcelona. Hij stond op het veld met spelers die het later zouden maken in de Europese top. "In de jeugd van Barcelona speelde ik samen met Sergi Roberto en bij de Spaanse jeugdploegen met spelers als Álvaro Morata, Isco en Koke. Vaak vormde ik met die laatste twee één middenveld. In die tijd dacht ik dat ik het eerste van Barcelona zou halen, maar het is anders gelopen", zegt Espinosa. "In de jeugd werd ik altijd vergeleken met Andrés Iniesta. Dat vond ik heel mooi. Ik had ook een goede band met Iniesta, die echt belangstelling had in mij en naar me toe kwam met tips. Dat zijn mooie herinneringen."



Met Aitor Cantalapiedra beschikt Twente over nog een speler met een verleden bij Barcelona. In tegenstelling tot Espinosa wist hij wel zijn debuut te maken in het eerste van de Catalanen. "In een bekerwedstrijd stond ik in het veld en zaten Luis Suárez en Neymar op de bank. We wonnen en de volgende ochtend kwam Lionel Messi naar me toe", vertelt de buitenspeler. "Hij feliciteerde me en vroeg me de selectie toe te spreken. Dat hoorde erbij, vertelde hij me."



Van Leeuwen is niet bang voor een zomers vertrek van de twee Spanjaarden, die dit seizoen veel indruk maken in de Keuken Kampioen Divisie. "Daar houd ik me nog helemaal niet mee bezig", reageert de technisch directeur in de krant. "Eerst moeten we zorgen dat we kampioen worden of in ieder geval promoveren. En als er veel belangstelling is, dan worden ze verkocht. Ook met die belofte haal je spelers hier naar toe. Inmiddels hebben we ook alweer genoeg nieuwe pareltjes zien lopen."