Twente haalt uit en zet grote stap na misstap concurrentie

FC Twente heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie door Helmond Sport met ruime cijfers opzij te zetten: 4-1.

Tegelijkertijd verloor FC Den Bosch op bezoek bij RKC Waalwijk (2-1), terwijl Go Ahead Eagles thuis met 0-1 verloor van FC Eindhoven. Door de overwinning verstevigt FC Twente de koppositie en gaat de club met vier punten voorsprong op naaste belager Den Bosch fier aan de leiding.

FC Twente – Helmond Sport 4-1

De Tukkers domineerden in de eerste helft en dat was terug te zien aan de tussenstand bij rust. Na tien minuten stond het 1-0 voor FC Twente, nadat Aitor Cantalapiedra werd vastgehouden in het strafschopgebied. Tom Boere benutte vervolgens de gegeven penalty. Na ruim een halfuur spelen verdubbelde Nacho Monsalve de marge, waardoor de thuisploeg met een goed gevoel de kleedkamer inging. In de tweede helft liep FC Twente verder uit door doelpunten van Cantalapieda en wederom Monsalve. De thuisploeg kreeg twintig minuten voor tijd nog wel een eretreffer om de oren.



RKC Waalwijk – FC Den Bosch 2-1

Dylan Seys zorgde ervoor dat het publiek al in de beginfase mocht juichen, aangezien de aanvaller raak schoot en zijn ploeg de voorsprong bezorgde. RKC leek met een minimale marge naar de thee te gaan, maar vlak voor het rustsignaal maakte Daan Rienstra prachtig de 2-0 op aangeven van Seys. Een kwartier voor tijd maakte Stefano Beltrame de aansluitingstreffer, waardoor Den Bosch mocht hopen op meer. De Waalwijkers wisten het doel in de restant van de wedstrijd echter schoon te houden, waardoor Den Bosch slechte zaken doet in de top van de Keuken Kampioen Divisie.



Go Ahead Eagles – FC Eindhoven 0-1

De ploeg van trainer John Stegeman heeft een pijnlijke thuisnederlaag geleden in de strijd om het kampioenschap. Bij een 0-0 tussenstand en nog een kwartier op de klok moesten de bezoekers verder met een man minder. De Belg Siebe van der Heyden pakte zijn tweede gele kaart en kon gaan douchen. Met een man meer wist de ploeg uit Deventer het verschil niet te maken. Integendeel, want tien minuten voor tijd maakte Elisha Sam namens Eindhoven het enige doelpunt van de wedstrijd.



MVV Maastricht – Telstar 2-0

Een flitsende start bij MVV zorgde voor het verschil na 45 minuten spelen. De eerste aanval van de thuisploeg was meteen raak. Anthony van den Hurk stond nogal vrij in de zestien meter en kopte een voorzet van Maxime Gunst knap raak: 1-0. Na een uur spelen liet Van den Hurk weer van zich horen. De aanvaller wist weer met het hoofd te scoren, waardoor hij zijn ploeg de zege bezorgde, aangezien er geen doelpunten meer vielen in Maastricht.



NEC – Jong FC Utrecht 4-1

De Nijmegenaren lieten in de eerste helft geen spaan heel van het bezoek en stonden bij rust met 4-1 voor. Waar een doelpunt van Mart Dijkstra nog werd afgekeurd, wisten anderen van NEC wel te scoren. Ferdy Druijf (penalty), Mike Trésor Ndayishimiye en nog twee keer Druijf zorgden voor de productie bij NEC, terwijl Nick Venema namens Jong FC Utrecht doel trof. De ploeg van trainer Jack de Gier had echter weinig te duchten van de Domstedelingen en kon de wedstrijd simpel uitspelen, met drie punten tot gevolg.



FC Volendam - Sparta Rotterdam 2-2

De bezoekers uit Rotterdam begonnen uitstekend aan de wedstrijd, want al in de derde minuut scoorde Laros Duarte op aangeven van Royston Drenthe. Op slag van rust werd de voorsprong zelfs verdubbeld. Dit keer was Duarte de aangever en Abdou Harroui de afmaker. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Sparta, maar daar kwam na rust verandering in. Tien minuten voor tijd werd het weer spannend in Volendam toen Rodney Antwi de aansluitingstreffer produceerde. Volendam zou zelfs een punt overhouden aan het duel met de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Kevin Visser maakte na 87 minuten spelen de 2-2.



FC Dordrecht - Jong Ajax 3-3

Al vroeg in de wedstrijd kwam de ploeg van Michael Reiziger op voorsprong. Danilo Pereira zag zijn schot op doel van richting veranderd worden, waardoor doelman Bryan Janssen kansloos was. Lang kon Jong Ajax niet genieten van de voorsprong, want ongeveer vijf minuten later tekende Jeremy Cijntje voor de 1-1. De bezoekers zetten aan en stonden na 21 minuten spelen plots op een 1-3 voorsprong. Eerst was het Nicolas Kühn die op aangeven van Ryan Gravenberch scoorde. Een minuut later tekende Danilo Pereira voor zijn tweede van de avond. Na rust deed Simon Power wat terug namens Dordrecht, waardoor het geloof bij de thuisploeg in een goed resultaat groeide. Met nog tien minuten op de klok was het Jari Schuurman die zijn basisdebuut bekroonde met een goal en daarmee een punt redde voor zijn nieuwe club.



Roda JC Kerkrade – Almere City FC 1-2

Bram van Vlerken zorgde voor de eerste treffer in Kerkrade door na twaalf minuten het net te vinden. Even later werd het 0-2 bij een discutabel moment. De vraag was of de bal de lijn daadwerkelijk gepasseerd was, maar de arbitrage kende het doelpunten uiteindelijk toe. Mario Engels scoorde daarna names Roda vanaf elf meter, waardoor de tweede helft spannend beloofde te worden. In de tweede helft ontving Daniele Zotti zijn tweede gele kaart, waardoor Roda met tien man verder moest. De Limburgers konden niet meer tot scoren komen, waardoor Almere City de drie punten pakte.