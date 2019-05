Tweevoudig landskampioen blijft langer in Londen: "Dit is geweldig nieuws"

Pablo Zabaleta heeft een nieuw contract met West Ham United ondertekend.

De 34-jarige verdediger annex Argentijns international staat nu tot volgend jaar zomer bij de Premier League-club op de loonlijst. Beide partijen zijn overeengekomen om een optie voor een extra jaar in het aflopende contract van Zabaleta te lichten.

In de voorbije maanden werd gesuggereerd dat Zabaleta aan het einde van het seizoen zou stoppen, maar de veteraan kan er geen genoeg van krijgen. "Dit is geweldig nieuws en ik ben heel blij", stelt de Argentijn. "Ik geniet van mijn tijd bij West Ham. Ik heb heel veel respect en passie voor deze baan. Ik geniet nog steeds en ik voel dat ik nog een jaar mee kan."



"Mijn focus ligt nu op datgene waar we als club mee bezig zijn en de prestaties in de rest van het seizoen. Daarna kan de focus op komend seizoen. Ik wil van elk moment genieten." Zabaleta kwam medio 2017 transfervrij over van , waarmee hij tweemaal kampioen van Engeland werd. Hij kwam sindsdien tot 65 officiële duels voor de Londenaren.