Tweetal aangeklaagd voor poging tot beroving van Arsenal-duo

In Londen zijn twee mannen aangeklaagd die eind juli probeerden om Mesut Özil en Sead Kolasinac te beroven.

De twee spelers van reden op 25 juli in Hampstead (Noord-Londen) toen twee mannen ze probeerden te beroven. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien hoe Kolasinac de beide mannen wegjaagt, terwijl Özil in zijn auto wegrijdt om hulp te gaan halen. Bijna twee maanden later heeft de politie twee mannen aangeklaagd.

Het gaat om Ashley Smith (30) en Jordan Northover (26), zo meldt de Metropolitan Police in een statement. Zij worden aangeklaagd voor poging tot beroving en bedreiging van een persoon met een wapen op een openbare plek, terwijl Smith ook nog in het bezit was van cannabis.

De politie meldt dat het duo deze week en volgende week voor de rechter verschijnt. Naar aanleiding van het incident miste zowel Özil als Kolasinac de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen , waar Arsenal met 0-1 won.

"Ik ben blij om terug te zijn", zei Kolasinac vorige week. "In mentaal opzicht was het natuurlijk zwaar. We hebben ook een aantal dagen de trainingen gemist, maar dat heb ik wel weer ingehaald", aldus de Bosnische verdediger. "Ik wil niet in detail vertellen wat er precies is gebeurd.

Kolasinac is inmiddels weer een vaste waarde in de ploeg van Unai Emery, maar Özil kwam deze jaargang pas in twee duels in actie. De linkspoot kreeg speeltijd tegen en dinsdagavond tegen Nottingham Forest. Komende maandag gaan The Gunners in de Premier League op bezoek bij .