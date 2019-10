"Tweede worden telt niet, Manchester United moet kampioen worden"

Manchester United veroverde in 2013 voor de laatste keer de Engelse landstitel, toen Sir Alex Ferguson nog aan het roer stond.

Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met the Red Devils en zijn er de nodige managers versleten. Vice-voorzitter Ed Woodward blijft echter optimistisch naar de toekomst kijken, met het winnen van de Premier League als ultiem doel op Old Trafford.

"We moeten de Premier League winnen", zegt Woodward in een interview met United We Stand. "Onze focus ligt op de competitie, dat is de grootste test, het criterium. In de kun je nog een gokje wagen, daar komt ook het nodige geluk bij kijken."

"Maar het winnen van de Premier League is echt een must voor ons." bezet momenteel de veertiende plaats, met vijftien punten achterstand op koploper .

Woodward begrijpt heel goed dat zijn werkzaamheden in Manchester onder een vergrootglas liggen. "Dat hoort gewoon bij mijn werk", benadrukt de eindverantwoordelijke voor het aan- en verkoopbeleid.

"We moeten alles op alles zetten om weer tot de kampioenskandidaten te horen. Zolang dat niet het geval is, kunnen we niet zeggen dat we goed bezig zijn bij deze club. Tweede worden telt niet, het gaat puur en alleen om kampioen worden."

In de optiek van Woodward moet een manager van Manchester United aan enkele voorwaarde voldoen. "Winnen en aanvallend voetbal trachten te spelen. Spelers moeten de 'X-factor' hebben en jeugdspelers moeten de kans krijgen om door te stromen naar het eerste elftal."

"Daarnaast moeten spelers respect hebben voor hun ploeggenoten, de club en de historie van Manchester United. Ze moeten hier iets willen nalaten, al is niemand groter dan de club."

"Nederigheid en arrogantie gaan hier op een bepaalde manier hand in hand." De formatie van manager Ole Gunnar Solskjaer vervolgt het -avontuur donderdag met een uitwedstrijd tegen FK Partizan.