'Tweede topscorer van Eredivisie bereikt principeakkoord over transfer'

Fran Sol heeft met Dynamo Kiev een principeakkoord bereikt over een vijfjarig contract, zo schrijft het Brabants Dagblad.

De regionale krant gaat ervan uit dat de aanvaller, die maandag op het trainingsveld van Willem II staat, ergens deze week de overstap maakt naar de topclub in Oekraïne. Sol staat met dertien doelpunten op de tweede plaats op de topscorerslijst van de Eredivisie; Luuk de Jong scoorde veertien keer.

De 26-jarige Sol werd de afgelopen dagen ook in verband gebracht met Leeds United, maar enkel Dynamo Kiev heeft zich 'concreet' in Tilburg gemeld met een bod van drie miljoen euro exclusief variabelen. Willem II is van zins om dit voorstel te accepteren en is al op zoek gegaan naar een vervanger, zo valt er in het dagblad te lezen.



Als Sol naar Dynamo gaat, wordt hij bij het team van Aleksandr Khatskevich een concurrent van spelers als Artem Biesiedin, Nazarri Rusyn en Vladyslav Supriaha. De nummer twee van Oekraïne heeft in principe geen haast met de aankoop van Sol, want men speelt op 14 februari pas de volgende wedstrijd. Dan staat het Europa League-duel met Olympiacos op het programma.



Dynamo is momenteel op trainingskamp in Marbella en speelt drie oefenwedstrijden, tegen achtereenvolgens VfL Bochum (19 januari), FCSB (23 januari) en Sparta Praag (26 januari). Of Sol in een van deze duels zijn officieuze debuut zal maken voor Dynamo Kiev, dat is nog even afwachten. Zijn huidige contract bij Willem II loopt af, maar door een optie kan de clubleiding die verbintenis wel met een seizoen verlengen.