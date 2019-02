Tweede domper voor Bosz in zestien dagen: "Ik ben geschrokken"

Peter Bosz strandde donderdagavond met Bayer Leverkusen in de tweede ronde van de Europa League. FK Krasnodar zat de Duitsers dwars.

Leverkusen kwam in eigen huis niet verder dan een doorslaggevend 1-1 gelijkspel, nadat het heenduel in Rusland in 0-0 was geëindigd. "Het was gewoon niet goed genoeg", concludeerde de trainer voor de camera van RTL 7 .



"We kunnen veel beter en dat hebben we ook al laten zien", doelde hij onder meer op de knappe zege op Bayern München eerder deze maand in de Bundesliga (3-1). "Maar nu leden we te veel balverlies en speelden hen zo in de kaart. Onze keeper hield ons meerdere keren op de been. In de tweede helft ging het iets beter, maar was het nog niet goed genoeg. Dan wordt de wedstrijd beslist door een vrije trap", jammerde Bosz.



In de slotfase schoot Magomed-Shapi Suleymanov raak uit een vrije trap namens de bezoekers. Enkele minuten later kwam Bayer nog terug tot 1-1 dankzij Charles Aránguiz, maar daar bleef het bij in de BayArena. Bosz werd eind december aangesteld bij Bayer Leverkusen als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich. Hij bracht zijn nieuwe club met vaak spectaculair voetbal van de negende naar de vijfde plaats in de Bundesliga.



Bosz vond zijn ploeg onherkenbaar tegen Krasnodar. "Ik ben geschrokken van de hele wedstrijd. We zijn in alles tekortgeschoten. We speelden in een veel te laag tempo en leden veel te simpel balverlies, vooral door het midden. Dat is niet slim, want zij zijn heel sterk in de omschakeling."



De uitschakeling door Krasnodar was de tweede grote teleurstelling in korte tijd voor de oud-trainer van onder meer Vitesse en Ajax, die zijn ploeg op 5 februari in de DFB Pokal zag verliezen van het bescheiden FC Heidenheim (2-1). Zondag wacht alweer een nieuwe uitdaging als Bosz het met Leverkusen opneemt tegen zijn voormalig werkgever Borussia Dortmund. "Het zal dan beter moeten", stelde hij.