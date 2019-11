Twee verrassingen én De Jong in basiself Barcelona tegen Dortmund

Frenkie de Jong start in het Champions League-duel tussen Barcelona en Borussia Dortmund.

Ernesto Valverde kiest voor een middenveld met de Nederlander, Sergio Busquets en Ivan Rakitic. Laatstgenoemde stond dit seizoen alleen in het competitieduel met Granada (2-0 verlies) in de basis en is zonder meer het grootste slachtoffer van de komst van de Oranje-international.

De entree van Rakitic in de basiself gaat ten koste van Arthur. Antoine Griezmann neemt tevens op de reservebank plaats: Ousmane Dembélé start voorin, net als Lionel Messi en Luis Suárez. De defensie wordt gevormd door Sergi Roberto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti en Firpo Junior, met Marc-André ter Stegen op doel.

Zowel als is nog niet zeker van overwintering in de . Het team van Valverde leidt met acht punten uit vier duels de dans in Groep F, na doelpuntloze remises tegen Borussia Dortmund (uit) en Slavia Praag (thuis) en overwinningen op (2-1) en Slavia (1-2). Barcelona speelt in de laatste groepswedstrijd uit bij Inter.

Dortmund leed één nederlaag in de groepsfase: het uitduel met Internazionale (2-0). Het weerzien met de Italianen in eigen huis werd met een 3-2 zege afgesloten en ook aan het uitduel met Slavia Praag hield men drie punten over: 0-2.

Het eerste duel met Barcelona eindigde doelpuntloos. Het team van Lucien Favre besluit de groepsfase met een thuisduel met Slavia.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Junior; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Luis Suárez en Dembélé.