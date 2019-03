"Twee leraren als Huntelaar en Tadic om me heen, dat helpt me enorm"

Kasper Dolberg mag in de Eredivisie regelmatig rekenen op een basisplaats bij Ajax, maar moet in de CL genoegen nemen met een rol als invaller.

Trainer Erik ten Hag kiest in de absolute topwedstrijden doorgaans voor Dusan Tadic in de punt van de aanval en vooralsnog heeft dat goed uitgepakt. Dolberg heeft er geen problemen mee dat hij in de grote duels plaats moet nemen op de bank. Hij zegt veel te kunnen leren van de Servische routinier.

Vorig seizoen kreeg Dolberg concurrentie van Klaas-Jan Huntelaar, maar dit seizoen heeft Ten Hag er met Tadic een optie bij voor in de spitspositie. "De trainer heeft veel opties, kan voor verschillende formaties kiezen. Tegen Real Madrid was Tadic eigenlijk als een negen-en-een-half de beste speler van het veld. Ik kan veel van hem leren: zijn aanname, hoe hij beweegt en de verdedigers weghoudt. Daar is hij heel goed in en het was in deze wedstrijden heel belangrijk", vertelt de 21-jarige spits in gesprek met De Telegraaf. "Twee leraren als Huntelaar en Tadic om me heen, dat helpt me enorm. Alleen al door naar ze te kijken."



Dolberg kwam tegen Real Madrid zowel thuis als uit als invaller binnen de lijnen. Zondagmiddag hoopt hij op een basisplaats als Fortuna Sittard op bezoek komt. "Ik ben op de weg terug naar mijn niveau in het seizoen dat we de finale van de Europa League haalden. Ik heb geen blessurezorgen meer en het is een combinatie van fit zijn en sterker worden, ook mentaal", legt de Deen uit. "Minuten maken geeft natuurlijk extra power. Iedereen heeft speeltijd nodig om goed te presteren."



In het seizoen 2016/17 maakte Dolberg een geweldige indruk na zijn doorbraak en was hij mede verantwoordelijk voor het behalen van de Europa League-finale. Mede door blessureleed werd hij teruggeworpen en was hij lang zoekende naar zijn oude vorm. Dolberg merkt dat hij op de weg terug is. "Het moet stap voor stap, want mijn topvorm najagen werkt juist averechts. Dat deed ik kort na mijn blessures. Maar ook toen bleek weer dat een spits koel moet blijven. Ik dacht na maanden blessureleed terug te komen alsof er niets was gebeurd. Maar zo werkt het dus niet. In mijn hoofd moest ik mezelf afremmen."



Dat hij soms genoegen moet nemen met een plek op de bank is voor de talentvolle spits niet altijd even makkelijk te accepteren. "Natuurlijk wil ik elke wedstrijd spelen en ik ben teleurgesteld als dat niet gebeurt, maar ik word niet boos meer. Soms is iets zoals het is. Dusan Tadic doet het geweldig en het team draait fantastisch met hem in de spits in Champions League-wedstrijden", aldus Dolberg. "Het voelt goed daar onderdeel van te zijn en tijdens de wedstrijden die ik start in de Eredivisie en door mijn invalbeurten Europees krijg ik rustig de kans weer de échte Kasper Dolberg te worden."