Twee duels, twee winnende goals: Neymar laat zien wat Barcelona is misgelopen

De Braziliaan, door de Barça-president een 'extraatje' genoemd, heeft zijn beslissende kwaliteiten nu al laten zien en hij wordt alleen maar beter.

Eerst was daar de fraaie omhaal. Een week later de slimme balaanname, de draai naar zijn linkervoet en de afronding in de verre hoek.

Binnen twee weken na zijn terugkeer op het veld heeft Neymar al laten zien waarom Paris Saint-Germain afgelopen zomer zo koppig was als het ging om zijn eventuele transfersom. En zag wat men heeft misgelopen door niet met die prijs akkoord te gaan.

Na weken van onzekerheid is de controversiële aanvaller weer helemaal terug, en er is geen twijfel over mogelijk dat hij in zijn eentje vier punten in twee wedstrijden voor zijn club heeft gewonnen.

"Ik vind dat de club goed werk heeft verricht en een goede transferperiode heeft gehad. Misschien is Neymar wel de belangrijkste 'aanwinst' die we hebben gehaald", sprak Marco Verratti vorige week. Voorlopig heeft de middenvelder daar helemaal gelijk in.

stond twee keer in de slotfase op een 0-0 tussenstand in , thuis tegen en op bezoek bij . In beide duels werd de ongeïnspireerde kampioen van Frankrijk gered door de individuele klasse van de Braziliaan, die op een wraakmissie is om de voetbalwereld te laten zien hoe goed hij is.

De 27-jarige topschutter wil niet alleen zijn critici de mond snoeren. Hij zal het gevoel hebben dat hij ook ten opzichte van Barcelona iets te bewijzen heeft.

"Hij heeft allees geprobeerd om terug te keren", zei zijn voormalige teamgenoot Luis Suarez onlangs tegen FOX Sports Radio in Argentinië.

De Catalanen vonden hem het echter niet waard om aan de vraagprijs van PSG te voldoen. De Parijzenaren wilden zoveel mogelijk terugverdienen van de 222 miljoen euro die ze zelf in 2017 voor hem aan Barça betaalden.

Barcelona deed z'n best door bij iedere mogelijke deal verschillende selectiespelers als extra's aan te bieden, maar van een akkoord kwam het niet. Kort voor het sluiten van de zomerse transfermarkt ging er definitief een streep door Neymar's comeback in Camp Nou.

"Tijdens de onderhandelingen, toen PSG met nieuwe eisen kwam, zeiden we dat die niet haalbaar waren. We besloten de gesprekken stop te zetten", zei president Josep Maria Bartomeu op de officiële website van zijn club. "Hij zou een extra voor onze selectie zijn geweest."

Voor degenen in Barcelona die zijn beslissende goals voor PSG hebben gezien, in wedstrijden waarin hij met één geweldige actie zijn team naar een hoger niveau tilde, zal er inmiddels sprake zijn van enige spijt.

Aangezien Lionel Messi en Suarez er in de openingsweken van LaLiga grotendeels niet bij waren, heeft Barça het tot nu toe moeilijk gehad. Met slechts twee zeges in zes speelronden staat de ploeg van Ernesto Valverde op een teleurstellende achtste plaats.

Zomeraankoop Antoine Griezmann voelt zich nog niet helemaal op zijn plek in de driemansvoorhoede van de Catalanen. Neymar zou in dat opzicht geen 'extra' zijn geweest, maar eerder een essentieel onderdeel.

In Parijs heeft de Zuid-Amerikaan ondertussen te maken gekregen met een vijandige ontvangst van het PSG-publiek.

"Ik begrijp de fans en ik weet dat het moeilijk voor hen was", reageerde Neymar na de overwinning op Strasbourg. "Ik ben eraan gewend om mijn hele carrière uitgefloten te worden. Dit keer moet ik gewoon iedere wedstrijd doen alsof we een uitwedstrijd spelen."

Na de beledigingen in het Parc des Princes kwam Neymar zeven dagen later in actie in Lyon. Dit keer ging alle oproer nog een stapje verder: papieren ballen, plastic flesjes en zelfs een worst werden naar hem gegooid als hij een hoekschop wilde nemen.

Hij bleef rustig en liep weg van het incident, zodat de beveiliging een menselijk schild kon vormen en Neymar zijn spelhervattingen kon trappen.

Voor het oog van datzelfde publiek gaf hij de best mogelijke reactie door te scoren met nog amper zestig seconden op de klok. De aanvaller ontgrendelde eindelijk de defensie van Lyon die zo rigoureus in zijn werk was geweest.

Het was een beweging die slechts een handvol spelers op deze planeet op zo'n belangrijk moment had kunnen uitvoeren, amper 24 uur nadat Barcelona hem maar wat graag erbij had gehad in een beschamend duel bij Granada (2-0 verlies).

"Hij kan nog beter en hij gaat het ook veel beter doen, omdat zijn fysieke capaciteiten toenemen. Dit was pas zijn tweede of derde duel in vier maanden", waarschuwde coach Thomas Tuchel de andere clubs uit Ligue 1 en de rest van Europa.

"Maar hij is Ney, hij is altijd beslissend. Hij denkt altijd aan naar voren spelen en aanvallen."

"Zulke spelers hebben we nodig in wedstrijden zoals deze om in één-tegen-één-situaties het verschil te maken."

Zonder Messi heeft Barça ook zo'n type speler nodig, maar hun weigering om in zee te gaan met de eisen van PSG zorgde ervoor dat de Spanjaarden zo'n speler niet hebben.

En met nu al vier punten achterstand op de koploper, zou de prijs van die beslissing wel eens de Spaanse landstitel kunnen zijn.