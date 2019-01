Twee Bundesliga-clubs informeren bij Wolfsburg naar Jeffrey Bruma

Het is niet ondenkbaar dat Jeffrey Bruma VfL Wolfsburg nog deze maand verlaat.

De Nederlandse centrumverdediger is op een zijspoor beland bij de huidige nummer acht van de Bundesliga en kan nu terecht bij Schalke 04 en FC Augsburg, meldt BILD dinsdagavond.

Bruma kwam dit seizoen onder Bruno Labbadia nog niet in actie voor Wolfsburg en gaf begin december in gesprek met het Eindhovens Dagblad al aan weg te willen uit de Volkswagen Arena."Ik voel me na een blessure alweer geruime tijd fit, maar de trainer maakt een andere keuze voor de basis. Daarom ga ik in de winterstop rondkijken of een stap naar een andere club mogelijk is", kondigde hij toen al aan.



Hoewel de 27-jarige stopper momenteel dus over weinig ritme beschikt, zien Schalke en Augsburg wel heil in zijn komst, zo bevestigt directeur Jörg Schmadtke van Wolfsburg aan BILD . Schalke zit op dit moment dun in de verdedigers, doordat men Naldo onlangs zag vertrekken naar AS Monaco en Benjamin Stambouli verloor aan een blessure. Die Königsblauen staan momenteel met 22 punten uit 19 duels op een twaalfde plaats in de Bundesliga.



Bij Augsburg is de situatie nog benarder: de werkgever van onder anderen Jeffrey Gouweleeuw neemt momenteel met slechts vijftien punten een vijftiende plaats in op de ranglijst. Bruma heeft op dit moment nog een contract tot medio 2021 bij Wolfsburg, dat de 25-voudig Oranje-international in de zomer van 2016 voor circa 11,5 miljoen euro oppikte bij PSV.