Twee Ajacieden strijden tegen Messi en Suárez in verkiezing UEFA

Twee Ajacieden maken kans om door de UEFA uitgeroepen te worden tot Speler van de Week, zo maakt de Europese voetbalbond bekend.

Frenkie de Jong en Donny van de Beek maken kans op de uitverkiezing, net als Luis Suárez en Lionel Messi, die met , net als , deze week wonnen in de .

Ajax speelde dinsdagavond tegen in Londen de eerste wedstrijd in de halve finale van het miljardenbal (0-1). De Amsterdammers wisten met drie punten terug te keren naar Amsterdam door een treffer van Van de Beek. Naast de middenvelder maakt ook collega De Jong kans om tot Speler van de Week uitgeroepen te worden.



De twee jonge Ajacieden nemen het op tegen Suárez en Messi, die beiden tot scoren kwamen tegen (3-0). Eerstgenoemde aanvaller zette zijn ploeg op voorsprong door een voorzet van Jordi Alba op waarde te schatten, terwijl Messi diep in de tweede helft de eindstand bepaalde. De Argentijn profiteerde eerst van een rebound, waarna hij vlak voor tijd prachtig raakschoot uit een vrije trap.



Volgende week staan de returns op het programma. Door de overwinning van Ajax en Barcelona lijken deze twee clubs favoriet om de finale in het Wanda Metropolitano in Madrid te bereiken. Op de site van de UEFA kan men een stem uitbrengen.