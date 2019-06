Tuttosport: Juventus meldt zich officieel met 85 miljoen euro bij Ajax

Juventus heeft een bod van 85 miljoen euro uitgebracht op Matthijs de Ligt, zo heeft Tuttosport zondagavond gemeld.

De Italiaanse sportkrant stelt dat zich met het bod definitief mengt in de strijd met clubs als , , Paris Saint-Germain en . Het is onduidelijk of heeft gereageerd op het bod van Juventus.

Aan het begin van dit kalenderjaar was Juventus een van de meest genoemde potentiële bestemmingen voor De Ligt. Vertegenwoordigers van de kampioen van de zouden meermaals hebben gesproken met de negentienjarige aanvoerder van Ajax, terwijl concurrent Barcelona bezig was met de komst van Frenkie de Jong. Vervolgens deed Barcelona ook een poging voor De Ligt, maar door verhoogde salariseisen van zaakwaarnemer Mino Raiola zitten de gesprekken tussen beide partijen in een impasse.



Andere clubs zien ruimte om in het gat te duiken en Juventus, in de kwartfinale van de nog uitgeschakeld door Ajax, zou 'optimistisch' zijn gestemd over de mogelijke komst van De Ligt. Eerder op de zondag meldde Téléfoot nog dat Paris Saint-Germain in contact staat met Ajax en dat zowel trainer Thomas Tuchel als technisch directeur Antero Henrique zeer gecharmeerd is van de Golden Boy van 2018. De Ligt staat bij Ajax onder contract tot medio 2021 en bereidt zich momenteel met Oranje voor op het finaletoernooi van de .



Mocht hij voor 85 miljoen euro vertrekken, dan wordt De Ligt ongeveer even duur als De Jong: de middenvelder verkast in eerste instantie voor 75 miljoen euro naar Barcelona, maar dat bedrag kan oplopen tot 86 miljoen euro. Overigens is door de exorbitante salariseisen van zaakwaarnemer Raiola waarschijnlijk geen optie meer voor De Ligt. De kampioen van Engeland lijkt daarom te opteren voor Harry Maguire, de centrale verdediger van , die een minder uitgebreid eisenpakket heeft.