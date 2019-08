Tussenrapport Frenkie de Jong: "Rakitic hield dat niet lang vol, hij wel"

Frenkie de Jong staat voor zijn officiële debuut bij Barcelona en Goal maakt een tussenrapport over de indruk die hij maakte tijdens de voorbereiding.

De 22-jarige Nederlander stapte afgelopen zomer over van naar zijn droomclub , dat een initiële som van 75 miljoen euro voor hem neertelde, die door middel van bonussen met nog eens 11 miljoen kan oplopen.

Hij dankte die droomtransfer aan een geweldig seizoen bij Ajax, waarin men verrassend tot de halve finale van de reikte en de nationale dubbel won. Als regisseur van dat team verdiende hij een uitverkiezing bij FIFA The Best en het beste elftal van de Champions League.

De in 2015 van overgenomen middenvelder nam afscheid als een grote meneer bij Ajax en hoopt die status ook te verkrijgen bij Barcelona, waar de concurrentie op het middenveld moordend is.

De Spaanse kampioen heeft voor drie posities op het middenrif beschikking over spelers als Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur, Arturo Vidal en Rafinha, terwijl ook jongelingen Carles Aleña en Riqui Puig aanspraak maken op speeltijd.

Met zijn transfersom zou je verwachten dat De Jong is gehaald voor de basis, maar bij Barcelona is een duur prijskaartje de laatste jaren absoluut geen garantie op een succesvol verblijf in Camp Nou gebleken .

De Oranje-international zal zichzelf moeten bewijzen en de voorbereiding is bij uitstek geschikt om trainer Ernesto Valverde te laten zien dat hij het verdient om in de basis te staan. Clubwatcher Ignasi Oliva Gispert volgt Barcelona namens Goal op de voet en deelt zijn bevindingen.

De Jong werd op 5 juli gepresenteerd aan het publiek, dat in grote getalen was toegestroomd. Op 15 juli rende hij vervolgens tijdens de eerste training met de andere nieuwelingen Antoine Griezmann en doelman Neto door de erehaag van medespelers, waarmee hij officieel werd opgenomen in de groep.

Met zijn kenmerkende lach op het gelaat onderging hij het ritueel en het is precies dat enthousiasme waarmee hij de fans voor zich wint in Catalonië. "Hij laat zien dat hij gelukkig is en toont zich oprecht trots om voor deze club te mogen spelen", constateert Oliva Gispert.

"De fans waarderen dat enorm en tijdens trainingen is goed te zien hoe hij voor iedere fan tijd maakt en handtekeningen uitdeelt tot iedereen voorzien is. Ik kan me niet een speler herinneren die dat zo uitgebreid deed als hij. Ivan Rakitic begon goed, maar hield het niet lang vol. De Jong wel."

Die waardering leverde hem onlangs al een kleine onderscheiding op. In de wedstrijd om de Joan Gamper Trofee speelde hij slechts 45 minuten tegen , maar hij werd door de fans toch uitgeroepen tot man van de wedstrijd, terwijl Luis Suarez bijvoorbeeld veel meer aanspraak maakte op die titel dankzij zijn fraaie winnende treffer.

De Jong gaf zelf ook toe dat hij het eigenlijk niet verdiende, omdat het niet zijn beste wedstrijd was. "We kunnen meer druk zetten en beter met de bal omgaan. Ajax en Barcelona hebben dezelfde ideeën, maar er zijn verschillen in de details, dus moet ik me blijven verbeteren."

Trainer Ernesto Valverde voegde eraan toe dat de Nederlander de bal soms nog te lang bij zich houdt, waardoor hij risico loopt op gevaarlijk balverlies. "Stapje voor stapje gaat hem dat lukken. Hij zoekt altijd naar de ruimte tussen de linies. Hij kan op alle posities op het middenveld spelen en dat zal hij ook doen", beloofde de coach na het duel tegen Arsenal.

De keuzeheer hield woord, want in de twee volgende oefenwedstrijden (beide tegen ) speelde hij inderdaad op een andere plek en met andere teamgenoten, waarbij hij vooral in de tweede wedstrijd excelleerde met slimme passjes en een heerlijke assist met buitenkantje rechts.

Valverde gebruikt de voorbereiding om te zoeken naar zijn ideale formatie op het middenveld en volgens Oliva Gispert bestaat er geen twijfel over de vraag of De Jong, in de laatste oefenpot tegen Napoli de enige middenvelder die niet werd gewisseld, basisspeler gaat worden of niet.

"Hij heeft nu met iedereen gespeeld en maakte veel indruk met zijn spel. Ik denk dat de derde middenvelder van vorig seizoen, Arturo Vidal, zijn plekje aan Frenkie de Jong gaat verliezen omdat die rol nooit echt goed is ingevuld sinds het vertrek van Andrès Iniesta."

De opstelling wordt dan De Jong als linkermiddenvelder, met Sergio Busquets in het midden en Ivan Rakitic op rechts, waarbij De Jong tegen mindere tegenstanders in het midden kan spelen om Busquets wat rust te gunnen, ten faveure van Arthur, Rafinha of Carles Aleña, die als roulatiespelers ook genoeg speeltijd zullen krijgen.

Clubwatcher Ignasi Gispert ervaart sinds de komst van De Jong de contouren van 'het oude Barcelona', toen het tiki-taka voetbal de boventoon voerde. "De connectie van De Jong met zijn teamgenoten is ongelooflijk. Hij heeft zo'n goede passing en hij heeft een mooie klik met Antoine Griezmann."

Na de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen beaamde Valverde dat De Jong afkoerst op een basisplaats tegen Athlétic Club, dat vrijdag in eigen huis met Barcelona de seizoensouverture verzorgt in de Spaanse LaLiga.

"We hebben veel opties op het middenveld, maar De Jong is een goede voetballer. Hij speelt een belangrijke rol als we een aanval willen opzetten. Rendement zal doorslaggevend zijn, maar ik denk dat we een geweldige aankoop hebben gedaan", zoals op Twitter veelvuldig werd bevestigd.

Fuck it I’m saying what all of you are thinking but are too scared to say: Frenkie might just be our 2nd best player at the club already & currently . His effect on the others can’t go unnoticed, it’s a collective sport after all & that must count for something. — Laportismo (@MoRosement) August 10, 2019

Tussenrapport en voorspelling

Na de eerste weken van De Jong bij Barcelona is het geen gewaagde voorspelling om te stellen dat hij goed is begonnen bij 'het nieuwe Barcelona'. Bij Ajax werd hij al geprezen om zijn vermogen zich onder druk uit te voetballen en hij swingt net zo makkelijk in Camp Nou als in de Johan Cruijff ArenA.

De conservatieve Valverde heeft de afgelopen weken stevig gepuzzeld om het risico in het spel van zijn nieuwe aanwinst te minimaliseren, zonder hem in keurslijf te stoppen. Het antwoord op dat probleem luidt Gerard Pique, die als een soort bodyguard fungeert voor de zeldzame gevallen waarin De Jong de bal verspeelt.

Zodoende heeft dit Barcelona de gewenste balans in het elftal gevonden en hoeft niet elke aanval meer te worden opgezet door de nu nog geblesseerde ster Lionel Messi. Met Frenkie de Jong heeft de ploeg een extra regisseur en dat maakt het voor tegenstanders komend seizoen nog lastiger om de ploeg te verdedigen.

Clubwatcher Oliva Gispert beloont de voorbereiding van De Jong met een 8, nu zijn teamgenoten hem per wedstrijd meer vertrouwen en zijn manier van voetballen beter begrijpen. In de eerste oefenduels bewogen teamgenoten vaak nog naar achteren na een een-tweetje met De Jong, terwijl hij het team nu vooruit laat denken.

Zijn ploeggenoten vertrouwen duidelijk op zijn inzicht en dankzij zijn uitstraling en prestaties staat hij er ook bij de fans goed op: een 9 van de beoordelaar, die vindt dat het spel van De Jong 'redelijk' past bij de ideeën van zijn coach.

Valverde is in principe behoudener qua spelopvatting dan De Jong, maar de tactisch sterke trainer lijkt met het duidelijk instrueren van Pique inmiddels toch een manier gevonden te hebben om de Nederlander te laten schitteren onder zijn bewind.

Oliva Gispert schat de kans van slagen voor De Jong daarom uiterst positief in. "Een 9. Ik ben niet zo enthousiast over een speler geweest sinds de Braziliaanse Ronaldo naar Barcelona kwam. Iedereen rondom de club is dolblij met hem. Hij heeft alles om een sensatie te worden."