Turkse rechter genadig voor Arda Turan na mishandeling en vuurwapenbezit

Arda Turan moet voorlopig op zijn tellen passen, al hoeft hij in Turkije niet de cel in.

De aanvallende middenvelder, die door al twee seizoenen wordt verhuurd aan Medipol , is in zijn vaderland veroordeeld voor openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit. Toch hoeft hij niet de cel in: de rechter legde Turan een voorwaardelijke gevangenisstraf met een lengte van twee jaar en acht maanden op.

Turan raakte een jaar geleden in een discotheek slaags met de Turkse zanger Berkay Sahin. De 32-jarige voetballer sprak de vrouw van de zanger aan, hetgeen laatstgenoemde absoluut niet zinde. Turan sloeg de zanger in het handgemeen dat ontstond een gebroken neus en zocht hem later in de nacht in het ziekenhuis op met een vuurwapen. Volgens Turan was dat zodat Berkay zijn excuses zou accepteren.

De aanklager in Turkije eiste eerder 12,5 jaar cel tegen de honderdvoudig international. De ex-speler van en werd beschuldigd van aanranding, het dragen van een wapen zonder licentie, het in gevaar brengen van de algemene veiligheid en opzettelijke mishandeling. Van eerstgenoemde beschuldiging werd Turan vrijgesproken.

Nadat de eerste verhalen van de media over dit incident naar buiten kwamen, reageerde Arda via Instagram op de ontstane ophef. "Er was inderdaad een woordenwisseling op mijn vrije dag, op een plek waar ik met mijn vrienden naartoe ben gegaan."

"Maar de reden (van de vechtpartij, red.) is niet vanwege eer of zedigheid, zoals wordt gemeld. Het is niet mogelijk om zo'n persoon te zijn."