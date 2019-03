Turkse derdedivisionist snijdt tegenstanders met scheermes

Op televisiebeelden is te zien hoe de 33-jarige middenvelder van het op het derde niveau acterende Amed SK tijdens een wedstrijd tegen Sakaryaspor enkele tegenstanders te lijf gaat met een scheermes.

📹 This is truly crazy!

Mansur Çalar who plays for Amed SK, uses a razor blade hidden in his hand to attack the opposition players! 😱 pic.twitter.com/5GRcqEQ6b1