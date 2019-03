Turkije flirtte met Kökcü: "Mijn hart ligt nu bij Nederland"

De Turkse voetbalbond heeft Orkun Kökcü in het verleden benaderd inzake een interlandloopbaan voor het nationale team, zo schrijft De Telegraaf.

De 18-jarige middenvelder van doorliep alle Nederlandse nationale jeugdelftallen en heeft zijn vizier voorlopig op het gericht.



"Ze hebben me weleens gevraagd of het me iets leek, maar dat was voor Turkije Onder-19, dus blijf ik liever hier. Als de A-ploeg komt? Dat weet ik nog niet, ik heb hier nog een gesprek met de trainer", zegt Kökcü in gesprek met het dagblad. De middenvelder probeert zich deze week met Oranje Onder-19, waarvan hij aanvoerder is, via Spanje te plaatsen voor het EK.



Kökcü verlengde onlangs zijn contract bij Feyenoord tot medio 2023 en liet buitenlandse interesse links liggen. Hij is enthousiast over het talent dat op dit moment rondloopt bij Oranje Onder-19. "Jazeker, er komt een goede generatie aan." Een andere ploeggenoot, Mohammed Ihattaren, wordt door de Marokkaanse bond begeerd. Beiden spraken nog niet over de situatie van laatstgenoemde. "Nee, het gevoel dat hij heeft, kent hij het beste."



"Of het zonde zou zijn als we weg zouden gaan? Misschien wel, maar als je je hart volgt, kun je de beste beslissing nemen. Mijn hart ligt nu bij Nederland, haha. Ik heb ook niet zoveel waardering gehad vanuit Turkije." Kökcü maakte eind september zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord en krijgt de laatste weken volop speeltijd van trainer Giovanni van Bronckhorst. In de voorbije twee competitieduels stond hij dik zeventig minuten op het veld.