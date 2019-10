Turkije, Bulgarije én Engeland kunnen straffen verwachten van UEFA

De UEFA is niet gediend van de incidenten rondom de EK-kwalificatiewedstrijd Bulgarije - Engeland en de duels van Turkije met Albanië en Frankrijk.

Met name Bulgarije kan een flinke straf tegemoet zien voor het feit dat fans tijdens het duel met Engeland zich racistisch hebben uitgelaten ten aanzien van enkele spelers van the Three Lions .

De UEFA heeft inmiddels bekendgemaakt dat men een strafprocedure is gestart inzake het wangedrag van de supporters in Sofia maandagavond. De aanklachten tegen Bulgarije omvatten het racistische gedrag van de fans, het gooien van voorwerpen, het verstoren van het volkslied en het tonen van herhalingen op het grote scherm.

De Engelse bond kan ook een straf verwachten van de UEFA, hoewel deze aanklachten minder zwaar van aard zijn. Hier gaat het om het verstoren van het volkslied en het feit dat er te weinig stewards waren meegereisd naar Sofia. Beide zaken worden door het ethische en disciplinaire orgaan van de Europese voetbalbond onder de loep genomen.

Ook de Turkse bond kan maatregelen verwachten. De UEFA heeft bekendgemaakt dat men een inspecteur heeft aangesteld om een onderzoek te starten naar het potentiële provocatieve gedrag van de spelers van Turkije tijdens de duels met Albanië en Frankrijk.

De spelers brachten een militair saluut, een referentie naar het militaire ingrijpen van hun land in het conflict met de Koerden in het noorden van Syrië.