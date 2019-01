Tuchel: "Tijdens ons eerste gesprek zei hij dat hij naar Barcelona wilde"

Ousmane Dembélé gaat volgens Thomas Tuchel, de coach van Paris Saint-Germain, een grote toekomst tegemoet.

Tuchel kent de Franse aanvaller van Barcelona vanuit hun gezamenlijke tijd bij Borussia Dortmund. Dembélé kwam dit seizoen regelmatig negatief in het nieuws en volgens de trainer is de international 'een beetje gek', maar hij verwacht dat het in Camp Nou goed gaat komen met zijn voormalige collega.



De 21-jarige aanvaller kwam dit seizoen een aantal keer te laat voor een training of wedstrijdbespreking en werd daar disciplinair voor gestraft. Tuchel hoopt dat het snel alleen nog maar zal gaan over de prestaties van Dembélé op het veld, zoals in zijn tijd bij Dortmund het geval was. In het seizoen 2016/17 was de Fransman goed voor tien doelpunten en 21 assists voor de Duitse topclub, waarna Barcelona overtuigd raakte en na het vertrek van Neymar 105 miljoen euro voor Dembélé neertelde.



Dit seizoen was Dembélé in 23 wedstrijden in alle competities goed voor tien goals en vijf assists. "Ousmane is een ongelofelijke speler, hij is enorm getalenteerd", alds Tuchel in de Franse media. "Ik kon zijn fantastische vaardigheden iedere training aanschouwen. Hij is bovendien ook een geweldig persoon, wel een beetje gek. Hij is een ontzettend aardige jongen, maar een beetje gek. Hij houdt ervan om te lachen, maar is ook iemand met wie je een serieus gesprek kan voeren. Het is nooit saai met hem."



Tuchel denkt dat Dembélé nog veel beter kan dan hij momenteel laat zien. "Als hij zich focust, kan hij ieder niveau halen wat hij maar wil. Toen ik hem voor de eerste keer sprak, vertelde hij dat hij voor Barcelona wilde spelen. Daar is hij nu. Het betekent dat hij ieder niveau kan halen, maar dan moet hij zich blijven focussen en iedere dag beter worden. Hij is een goede jongen en ik heb een mooi jaar met hem gehad", besluit Tuchel.