Tuchel stellig: "Neymar heeft niet het profiel om aanvoerder van PSG te zijn"

Thomas Tuchel erkent de voetballende kwaliteiten van Neymar, maar ziet geen toekomstige aanvoerder in de aanvaller van Paris Saint-Germain.

De Duitse oefenmeester zag Neymar zaterdagavond scoren in de uitwedstrijd tegen Angers (1-2) en kreeg na afloop vragen van de pers over een eventueel aanvoerderschap van de Braziliaan in Franse dienst.

"Met Thiago Silva en Marquinhos hebben we al twee aanvoerders. En dat gaat ook niet veranderen. Wat mij betreft heeft Neymar niet het juiste profiel om de aanvoerdersband van te dragen. Hij is meer een technische leider en tevens aanvaller. Ik weet niet waarom dit überhaupt besproken moet worden. Thiago Silva en Marquinhos zijn namelijk uitmuntende captains", liet Tuchel weten aan Canal+.



Marquinhos kreeg een rode kaart voorgehouden in het uitduel met Angers en komt wellicht niet meer in actie dit seizoen. Neymar kan sowieso zijn voetbalschoenen alvast opbergen. De Franse voetbalbond legde hem een schorsing van drie wedstrijden op voor het slaan van een toeschouwer na afloop van de bekerfinale tegen Stade . De Zuid-Amerikaan mist hierdoor de resterende competitiewedstrijden tegen en Stade .