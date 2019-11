Tuchel slaat Bayern af: "Ik ben niet geïnteresseerd omdat ik de trainer ben van PSG"

Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel heeft geen interesse om aan de slag te gaan bij Bayern München, dat een nieuwe trainer zoekt.

Bayern nam zondag afscheid van Niko Kovac, nadat er een dag eerder met 5-1 werd verloren van en het daardoor zakte naar de vierde plek in de .

In de afgelopen dagen werd de club gelinkt aan verschillende trainers, waaronder Tuchel, José Mourinho, Arsène Wenger en Erik ten Hag. Ten Hag meldde maandag geen interesse te hebben om te verlaten en stelde dat hij het seizoen zou afmaken in Amsterdam.

Tuchel heeft nu ook laten weten hoe hij tegenover een dienstverband in Beieren staat. "Ik ben niet geïnteresseerd omdat ik de trainer ben van , zei de Duitser dinsdag op een persconferentie. "Ik heb een contract voor dit seizoen en het volgende seizoen. Ik kan niet aan andere clubs denken."

Tuchel was van 2015 tot 2017 werkzaam bij Bayern's rivaal , voordat hij in 2018 aan de slag ging bij PSG. Hij won één prijs met de club toen in het seizoen 2016/17 de gewonnen werd.

Bayern-voorzitter Uli Hoeness heeft gezegd dat er binnen drie weken meer duidelijkheid komt over de vervanging van Kovac.