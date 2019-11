Tuchel reageert op nieuwe flirt Zidane met Mbappé: "Het interesseert me niet"

Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel heeft maandagavond gereageerd op de uitspraak van Zinédine Zidane over Kylian Mbappé.

De trainer van is naar eigen zeggen 'verliefd' op Mbappé. Tijdens de persconferentie op weg naar de confrontatie tussen beide Europese topclubs in de groepsfase van de benadrukte Tuchel dat Mbappé speler van is.

Mbappé wordt al lange tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en Zidane heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij gecharmeerd is van zijn landgenoot. De coach van de Koninklijke kreeg maandagmiddag de vraag of Mbappé dinsdagavond verliefd zou worden op het Santiago Bernabéu. "Ik ben al langere tijd verliefd op hem, in de eerste plaats als persoon", reageerde Zidane met een knipoog.

"Hij is hier lang geleden al eens op proef geweest, dit is niet de eerste keer dan hij hier komt. Maar morgen zal hij een tegenstander zijn. We weten hoe belangrijk hij is en daar zullen we klaar voor moeten zijn."

Tuchel kreeg de woorden van Zidane een paar uur later voorgeschoteld tijdens het persmoment. "Ik weet niet in welke manier en in welke mate Zinédine Zidane verliefd is op Kylian, maar het belangrijkste is dat hij een speler van ons is. Het is vaak zo dat we de dingen leuk vinden die we uiteindelijk niet kunnen krijgen", reageerde de Duitse oefenmeester gevat.

"Ik was twee weken geleden nog samen met Zidane in Genève. We hebben het toen niet over Kylian gehad. Zidane krijgt een vraag over Kylian, die ook Frans is. Wat moet hij anders zeggen? Iedereen weet dat hij fan is van Kylian, zoals veel andere trainers. Het is niet zo dat ik er boos om ben, het interesseert me niet."

De Duitse trainer hoopt nog lang te kunnen beschikken over de twintigjarige Mbappé. "Het is moeilijk om een PSG zonder Mbappé voor te stellen. Hij is een ontzettend belangrijke speler voor de club. Iedereen houdt van hem, niet alleen Zidane. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij ontzettend belangrijk voor onze club en de nationale ploeg van Frankrijk. We mogen onszelf gelukkig prijzen dat wij over hem beschikken, want hij is iemand die wedstrijden voor je kan winnen", aldus Tuchel.