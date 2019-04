Tuchel over meppende Neymar: "Hij heeft een hekel aan verliezen"

Thomas Tuchel, de trainer van Paris Saint-Germain, reageert op de ophef die is ontstaan naar aanleiding van een filmpje van Neymar.

verloor zaterdagavond op pijnlijke wijze de finale van de Coupe de France tegen Stade . Toen de spelers van de Parijse club hun medaille gingen ophalen, kreeg Neymar het aan de stok met een supporter. Via Instagram bood hij later zijn excuses aan. "Was het verkeerd wat ik deed? Ja, maar we maken allemaal fouten."



So Neymar truly punched a fan last night? This is really bad. pic.twitter.com/in0CC73B25 — KING CULE (@culeblaugrana_) April 28, 2019

Volgens RMC kan de Braziliaan een schorsing van acht wedstrijden verwachten en Tuchel vindt dat wat te ver gaan. "Ik weet wat hij bedoelde. We hoeven het hier niet publiekelijk over te hebben. Wel intern", sprak de Duitser maandag. "Er zijn spelers die graag willen winnen en spelers die een hekel hebben aan verliezen. Iedereen wil wel winnen, maar een hekel hebben aan verliezen gaat net een stap verder."Neymar stond bij PSG voor het eerst in de basis sinds hij in januari een voetblessure opliep. "Hij speelde 120 minuten, ik was verrast door zijn spel. Hij scoorde, gaf een beslissende pass en benutte de vijfde strafschop. Bijna al onze gevaarlijke acties werden door hem gecreëerd."PSG gaf in de finale tegen Rennes een 2-0 voorsprong uit handen. In de slotminuten van de verlenging werd Kylian Mbappé ook nog van het veld gestuurd en de penaltyserie ging vervolgens dus verloren. Namens de Franse kampioen miste alleen Christopher Nkunku van elf meter.